من استقبال الرئيس السوري، بشار الأسد للأمير فيصل بن فرحان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال الرئيس السوري، بشار الأسد لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في دمشق.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من لقاء الأسد والأمير فيصل في دمشق.

ويذكر أن زيارة وزير الخارجية السعودي لدمشق التي وصل لها، الثلاثاء، تعتبر أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد زار السعودية، في 12 أبريل/نيسان الحالي، في "زيارة عمل" هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى المملكة منذ عام 2011.

وبعد أكثر من عقد من مقاطعة الرئيس السوري، يعمل جيران سوريا العرب على تطبيع العلاقات مع الأسد، إذ اُستقبل الرئيس السوري في بعض العواصم العربية، ولكن لم تستقبله السعودية بعد، التي تعتبر من الدول المؤثرة في العالم العربي والإسلامي.