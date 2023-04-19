ساويرس يرد على تسمية مغرد له بـ"نجيب آل دقلو".. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تسميته بـ"نجيب آل دقلو" بعد أن قال إن قوات الدعم السريع تسعى لنقل السلطة للمدنيين وهو ما يعارضه رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وكتب أحد المغردين لساويرس على تويتر: "نجيب آل دقلو"، في إشارة إلى اسم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي.

ورد رجل الأعمال المصري على هذه التغريدة بالقول: "أتشرف"، على حد قوله.

وكان ساويرس قد نشر تغريدة في 17 إبريل/نيسان قال فيها: " تهدف قوات الدعم السريع إلى تسليم السلطة للحكومة المدنية بتوقيع الاتفاق الإطاري الذي تجنبه البرهان وبدلاً من ذلك يقصف المدنيين بالطائرات وهو تصعيد خطير وجريمة حرب. القنابل لا تفرق بين المدنيين والعسكريين"، حسب قوله.