مصر والأردن وسوريا يحددون أول أيام عيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دار الإفتاء المصرية، الخميس، أن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر حسب الرؤية الشرعية، وكذلك الحال بالنسبة للأردن وسوريا.

وقالت الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تم استطلاع هلال شهر شوال وتبين من الرؤية الشرعية للهلال أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام الشهر".

وكانت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت قد أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر.

من جانبها، كانت سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر.

وأعلن الأردن وسوريا الجمعة أول أيام عيد الفطر أيضا، وأن الخميس المتمم لشهر رمضان.