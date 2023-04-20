دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الرئاسة التركية، الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى "وقف الاشتباكات في السودان"، في اتصالين هاتفيين منفصلين برئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن بيان الرئاسة التركية: "دعا أردوغان كلا من البرهان ودقلو إلى وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان"، وأكد على "ضرورة تأمين مطار الخرطوم بغية تمكين نقل المواطنين الأتراك إلى تركيا".

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ذكر، الأربعاء، أن بلاده تجري محادثات مع طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله التوصل إلى هدنة الخميس.

وقال: "كلا الجانبين إخواننا، لم نقف إلى جانب واحد؟ نجري محادثات مع قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس السيادي لوقف النزاع".