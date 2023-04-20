من الرئيس الإيراني الذي شهدت ولايته أكبر عمليات إعدام منذ 2005؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –عقب صدور تقرير عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ومجموعة "معًا ضد عقوبة الإعدام" (ECPM) ومقرها فرنسا والذي توضح من خلاله ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران بنسبة 75٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

منذ التقرير السنوي الأول لحقوق الإنسان في إيران عام 2008، قامت السلطات الإيرانية بعمليات إعدام لما لا يقل عن 7748 شخصًا، بمتوسط يزيد عن 516 إعدامًا في كل سنة. وذكر التقرير بأن عدد الإعدامات في عام 2022 هو أعلى رقم منذ عام 2015 والأعلى بكثير من المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وشمل التقرير أرقامًا توضح فيه عدد عمليات الإعدام لكل فترة رئاسية في إيران، حيث أُعدم ما لا يقل عن 622 شخصًا منذ أن تولى إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس / آب2021 حتى 31 ديسمبر 2022. خلال فترتي الرئاسة التي بلغت 8 سنوات لمحمود أحمدي نجاد (2005-2013) وحسن روحاني (2013-2021)، على الأقل تم إعدام 3327 و4249 شخصًا على التوالي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على عدد عمليات الإعدام خلال الفترات الرئاسية وعلى مدى الـ15 عامًا الماضية.