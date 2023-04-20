دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية والإمارات وقطر، الخميس، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وغدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين أعلنت سلطنة عُمان السبت أول أيام عيد الفطر.

ففي السعودية، أعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا قررت أن الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وغدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

من جانبها، أعلنت سلطنة عُمان السبت أول أيام عيد الفطر بسبب تعذر رؤية الهلال الخميس.

أما الكويت فأعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر وفقا لهيئة الرؤية الشرعية في البلاد، وكذلك الحال بالنسبة للبحرين.