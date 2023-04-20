أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ردت قوات الدعم السريع على دعوات قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، للانسحاب من المدن التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أنها لن تنسحب ولن تتخلى عن حقها بالدفاع عن نفسها، وفقا لبيان تلقته CNN الخميس.

وقالت قوات الدعم السريع في البيان: "قوات الدعم السريع تسيطر على الحكومة والقصر الرئاسي والخرطوم عامة".

وتابعت القوات في البيان: "هناك مناطق سكنية في كل الأرجاء بالقرب من هذه المواقع".

وأردف الدعم السريع: "لن تنسحب قوات الدعم السريع أو تتخلى عن حقها بالدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى أن البرهان يطلب من "قوات الدعم السريع عدم الدفاع عن نفسها والانسحاب فحسب".