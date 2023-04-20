محمد بن سلمان يستضيف الملك عبدالله الثاني على مائدة سحور في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين على مائدة سحور في مدينة جدة، ليل الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهته نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "لقاء مثمر وأخوي مع أخي سمو الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكدنا فيه عمق العلاقات التاريخية التي تجمع شعبينا الشقيقين وحرصنا على مواصلة تعزيزها لما فيه خير لبلدينا وأمتنا العربية. جزيل الشكر لأخي العزيز على كرم الضيافة".

وذكرت الوكالة السعودية أن اللقاء حضره "صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.. فيما حضره من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ أيمن الصفدي، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان".