حادث تدافع في اليمن يودي بحياة 78 شخصا ومحمد الحوثي يعلق

(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، أن عشرات الأشخاص قتلوا في حشد جماهيري في العاصمة اليمنية صنعاء ليل الأربعاء، في حين ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثي أن ما لا يقل عن 78 شخصًا قتلوا في الحادثة وأصيب العشرات.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية التي تديرها الجماعة، العميد عبدالخالق العجري، أن ما حصل كان "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين".

ونشر القيادي بجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي صورة من موقع التدافع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "حادثة التدافع مصاب أليم ومأساة جديدة وصورة قاتمة سببها الأول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه الذي اوصل الشعب اليمني الى أسوأ أزمة إنسانية عالمية بالإضافة الى العشوائية المرتجلة التي صاحبت الموضوع لدى توزيع المساعدات من قبل التجار.."

وتابع قائلا: "نحمل دول العدوان مسؤولية ما حدث ومسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار وقطع الرواتب وتدمير العملة بالطباعة ولأسر الضحايا ندعو الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ونشكر الاخوة في الحكومة وهيئة الزكاة على المبادرة والنزول الى مكان الحادث ومتابعة الجرحى وعلى قيامهم بكافة الاجراءات اللازمة وكما ندعو الله ان يشفي الجرحى وان يمن على الشعب اليمني بالفرج وفك الحصار وايقاف العدوان الإرهابي الظالم التي تقوده امريكا والسعودية وحلفائهم".