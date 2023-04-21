دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على قضية الجنود المصريين في السودان وما يثار حول ذلك من قبل البعض دون العلم بحقيقة الأوضاع.

جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته بتويتر، حيث قال: "كلام كثير عن حالة جنودنا في السودان والبعض عمال يفتي دون علم بحقيقة الاوضاع هناك فلنترك الامر للمسؤولين هم أدرى بالموقف على ارض الواقع ويعملون على عودتهم سالمين بإذن الله ، ومن المؤسف ان نجد بعض أصحاب النفوس المريضة يخلطون بين معارضتهم للنظام والشماتة في جيش بلادهم !حفظ الله مصر".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، الخميس، نجاح جهود تأمين سلامة باقي الجنود المصريين في السودان، وذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقالت الوزارة في بيانها: "أعلنت جمهورية مصر العربية نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم. وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين".

وتابعت: "ذكرت وزارتا الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي".