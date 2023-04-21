تفاعل على احتفال السيسي مع الأطفال بالبالونات.. ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل عدد من المغردين مع مقطع فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يشارك الأطفال من أبناء "شهداء الوطن" احتفالية عيد الفطر السعيد، الجمعة.

ونشرت الرئاسة المصرية صورا من أداء السيسي "صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي"، ومشاركته "في احتفالية العيد مع أبناء شهداء مصر".

وشاركت الرئاسة متابعيها صورا أظهرت الرئيس المصري وهو يشارك الأطفال احتفالهم بالعيد ويقدم لهم "الآيس كريم".

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر السيسي وهو يقدم البالونات للأطفال وسط تجمعهم في لقطة نالت استحسانا من عدد المغردين، في حين رأى آخر أن السيسي يبالغ بالاهتمام بأبناء الشهداء.

وفيما يلي أبرز التعليقات على المقطع: