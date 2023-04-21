أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لم تتمكن من إيصال المساعدات للمدنيين في السودان بسبب نقص الضمانات الأمنية بسبب القتال والعنف الذي يهز البلاد مؤخرا، بحسب بيان صحفي نشرته المنظمة الجمعة.

وقالت رئيسة المنظمة، ماريانا سبولياريك: "يتصل السكان بزملائي في السودان كل يوم لطلب المساعدة للهروب من العنف. تمزقت العائلات ونفد الطعام والماء من الناس بعد أن حوصروا في منازلهم".

واندلع العنف بسبب القتال في الأيام الأخيرة بين القوات المسلحة السودانية ومنافستها قوات الدعم السريع.

وجاء في البيان: " تفاقمت المعاناة بسبب حقيقة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من إيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، حيث لم يقدم لنا الطرفان الضمانات الأمنية اللازمة".

وتحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف على منحها "وصولاً فوريًا وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية" و "وقف إطلاق نار ذا مغزى" للسماح للمدنيين بالوصول إلى بر الأمان ولتوصيل المساعدات.

وأضافت الرئيسة بالقول: "متطوعون من جمعية الهلال الأحمر السوداني يقدمون الإسعافات الأولية في العيادات والمستشفيات في الخرطوم ومروي ودارفور، لكنهم بحاجة إلى الإمدادات".

وتابعت مسؤولة الصليب الأحمر: "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستجتمع العائلات في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر، يجب أن يكون وقت الفرح والاحتفال".