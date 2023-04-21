الأردن: العثور على جثة الملازم أول المثنى الشقيرات بعد فقدانه الأسبوع الماضي خلال عمله الرسمي

الشرق الأوسط
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الأردن: العثور على جثة الملازم أول المثنى الشقيرات بعد فقدانه الأسبوع الماضي خلال عمله الرسمي
صورة أرشيفية تعبيرية لمروحية تابعة للقوات المسلحة الأردنية خلال تدريبات العام 2016Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عثرت السلطات الأردنية، الخميس، العثور على جثة الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فُقد، الأسبوع الماضي، أثناء أدائه لوظيفته الرسمية كأحد مرتبات قوات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" على لسان مصدر عسكري، بعد جهود وعمليات بحث وتفتيش قامت بها القوات المسلحة الأردنية، حيث لفت إلى أن القوات المسلحة "تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير".

وفي تقرير سابق نقلت "بترا" على لسان مصدر عسكري أن الشقيرات "تعرض الأسبوع الماضي للانجراف بالسيول المفاجئة داخل الآلية العسكرية التي اقلته أثناء تأدية الواجب الرسمي في منطقة وادي عربة".

وبيّن المصدر حينها أن القيادة العامة للقوات المسلحة "سخرت كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتواصلة من خلال مجموعات بحث وإنقاذ مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني المتخصصة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة والوسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع".

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