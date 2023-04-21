ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا ببوتين.. والكرملين يكشف التفاصيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق "أوبك +" مع ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الجمعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين عن الاتصال بين الطرفين: "تم التعبير عن الرضا عن مستوى التنسيق في إطار أوبك+ من أجل ضمان استقرار أسواق النفط حول العالم".

وتضم مجموعة "أوبك +" مجموعة الدول المصدرة للنفط وروسيا بهدف التنسيق بين هذه الدول حول إنتاج النفط الخام.

وأجرى ولي العهد السعودي الاتصال، إذ تمت خلاله مناقشة المزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة.

وناقش بوتين ومحمد بن سلمان الوضع المتأزم في الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها روسيا والسعودية لإيجاد حلول في هذا الصدد، بحسب البيان.

وكان آخر حديث لهما في نهاية يناير/كانون ثاني، عندما قال الكرملين إن نفس القضايا نوقشت "لضمان استقرار سوق النفط العالمية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وافقت (أوبك +) على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، التي قالت إن مثل هذه الخطوة سترفع أسعار النفط وتساعد روسيا على مواصلة تمويل حربها في أوكرانيا.

وانخفض سعر خام برنت القياسي بشكل طفيف منذ ذلك الحين إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.