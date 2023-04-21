محمد بن زايد ينشر صورة عائلية بمناسبة عيد الفطر.. وهذا ما كتبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، صورة عائلية بمناسبة عيد الفطر وهنأ متابعيه بالمناسبة المباركة لدى المسلمين.

وشارك الشيخ محمد بن زايد متابعي صفحته على موقع إنستغرام، الصورة وكتب بجانبها: " مع العائلة نتشارك أجمل لحظات فرح العيد .. جعل الله أيامكم سعادة ومسرات".

وكان رئيس الإمارات قد هنأ المواطنين والمقيمين وحكام الإمارات والعالم بعيد الفطر، عبر خاصية "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستغرام.

وأعلنت الإمارات الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الدول العربية والإسلامية على رأسها المملكة العربية السعودية.