دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، صلاة عيد الفطر، الجمعة، مع جموع المصلين وعشرات الأمراء والوزراء في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حسبما أفادت (واس).

وقالت الوكالة إنه "عقب الصلاة، استقبل ولي العهد الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين قدموا التهنئة له بحلول عيد الفطر، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع ولي العهد".

كما أدى الصلاة مع ولي العهد وحضر الاستقبال، كل من "الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي"، بحسب تقرير الوكالة السعودية.

وأوضحت الوكالة أن "العديد من الأمراء الأخرين أدوا الصلاة مع ولي العهد السعودي، ومنهم الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين".

كما أدى صلاة العيد في المسجد الحرام كل من "الأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والعديد من الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين في الملكة العربية السعودية"، طبقا لـ(واس).