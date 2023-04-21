دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر فرحة عارمة لرجال الأمن في مدينة مكة في السعودية بعد انتهاء مهمتهم في تأمين "ضيوف الرحمن" زوار الحرم المكي، الجمعة.

وأظهرت اللقطات التي نقلها مغردون عن قناة "العربية" السعودية، رجال أمن وهم يركضون مبتهجين بنجاح مهمتهم في تأمين زوار الحرم المكي خلال شهر رمضان.

وحصد المقطع تفاعلا واسعا على موقع تويتر، الجمعة، إذ وصف كثير من المغردين المقطع بأنه "عفوي" وأعرب كثيرون عن إعجابهم به.

وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر برفقة 4 دول خليجية أخرى، هي الإمارات والكويت وقطر والبحرين، في حين أعلنت سلطنة عُمان السبت أول أيام العيد.