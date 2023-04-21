الجيش السوداني يعلن تعبئة قوات حرس الحدود والترتيبات الأمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الجيش السوداني قرارا بتعبئة قوات حرس الحدود والترتيبات الأمنية للانضمام إلى الوحدات البرية في مجمل أنحاء البلاد في ظل الاشتباكات المستمرة مع قوات الدعم السريع.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية: "تعبئة ضباط وضباط صف وجنود قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية للقوات البرية على أن يبلغوا لوحدات القوات البرية المختلفة المنتشرة بجميع أنحاء البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت قوات الدعم السريع قد رفضت دعوات البرهان للانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في عموم السودان.

وأكدت قوات الدعم السريع تمسكها بـ"الدفاع عن النفس" وحفاظها على المواقع الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية.