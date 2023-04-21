أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ، الجمعة ، إنه يرحب بـ "تصريحات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن نيتها الالتزام بوقف إطلاق النار في عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام" ، وحث الأطراف على الالتزام به فعليًا.

وقال بلينكن في بيان: " من الواضح ، مع ذلك، أن القتال مستمر وهناك انعدام ثقة خطير بين الطرفين، يجب أن تكون الأولوية لإنهاء معاناة المدنيين بالنسبة للجميع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "أكرر دعوتي لكلا الجانبين لوقف القتال من أجل السماح للمدنيين بالعناية بأنفسهم وبعائلاتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، وتمكين جميع المدنيين، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، من الوصول إلى بر الأمان".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن القيادة العسكرية والمدنية السودانية يجب أن تستغل وقف القتال "لبدء مفاوضات عاجلة بشأن الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار المستدام لمنع وقوع المزيد من الضرر للشعب السوداني".

وتابع بلينكن: "يجب أن تتناول هذه المفاوضات إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك انسحاب كلتا القوتين من المدن؛ وتأمين الرعاية الصحية والمياه والطاقة والاتصالات والبنية التحتية الأخرى؛ والرصد والتحقق".

وتحدث بلينكن الخميس مع قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي لحثهم على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.