5 قادة عرب يهنئون بشار الأسد بعيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر 2023 من عدد من القادة والرؤساء العرب والأجانب وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وعلى الصعيد العربي، ذكرت الوكالة في تقريرها: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين".

ودوليا، قالت الوكالة إن الأسد تلقى برقيات من "الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس آلان غاغلويف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

وفي تقرير منفصل ذكرت وكالة الأنباء السورية أن بشار الأسد "أدى صلاة عيد الفطر، الجمعة، في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد في حي المزة بدمشق".