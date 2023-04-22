دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الأكاديمي السعودي، خالد الدخيل، حكم العسكر في السودان وبعض الدول العربية، موضحا أنه قد جاء لكي يقدم الجمهورية بديلا أفضل وأحدث للملكية في العالم العربي، لكنه سرعان ما تبين أنه عدو للجمهوريات، حسب قوله.

وقال خالد الدخيل في تغريدات على صفحته على تويتر، السبت: "جاء حكم العسكر بدعوى أنه يقدم الجمهورية بديلا أفضل وأحدث للملكية في العالم العربي، ثم سرعان ما تبين أن حكم العسكر في حقيقته عدو للجمهوريات قبل الملكيات. كانت دعواه كاذبة لأنه عدو لفكرة الدولة. كرس العسكر الصراع على الحكم وليس على الدولة. خيالهم وتطلعاتهم ظلت أقصر من ذلك بكثير".

وأضاف الدخيل في تغريدة أخرى حول الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أن "ما يحدث للسودان يكثف تظافر العسكر والميلشيات في قتل فكرة الجمهورية في العالم العربي ومعها فكرة الدولة".

وأشار إلى أن "الكاتب المصري سعد الدين إبراهيم وصف نظام حكم العسكر يوما بالجملوكيات. اسم ملتبس للجمهوريات، ومهد الالتباس السبيل للميليشيات لتستكمل القضاء على الدولة، مسار سياسي لم يتوقف".

كما تحدث الأكاديمي السعودي عن نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وعلاقته بحكم العسكر قائلا في تغريدة ثالثة: "القذافي يعبر عن حقيقة حكم العسكر، بعد انقلابه وصفه عبدالناصر أمين القومية العربية. ثم غير اسم الجمهورية للجماهيرية تكريسا للأساس الشعبي لحكمه. لم ينتظر طويلا ليسمي نفسه امبراطور أفريقيا. كان مستهترا في خطابه وسلوكه. رغم ذلك بقي في الحكم أكثر من ٤١ سنة لا يحلم بها ملك عربي".