ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال اجتماع ثنائي في اليوم الثاني من قمة قادة مجموعة العشرين في بوينس آيرس ، في 01 ديسمبر 2018.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في البيان الذي أصدره الكرملين حول مكالمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأبرز نشطاء ما ذكره الكرملين عن "الارتياح والرضا" بين بوتين ومحمد بن سلمان حول مستوى التنسيق بين الجانبين في إطار مجموعة أوبك + (منظمة الدول المنتجة للنفط وروسيا).

وجاء في بيان الكرملين عن الاتصال بين الطرفين: "تم التعبير عن الرضا عن مستوى التنسيق في إطار أوبك+ من أجل ضمان استقرار أسواق النفط حول العالم".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "الرئيس الروسي قدم في بداية الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".