واشنطن: ملتزمون بتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران

الشرق الأوسط
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واشنطن: ملتزمون بتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران
صورة أرشيفية لوزارة الخارجية الأمريكيةCredit: ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، على التزام واشنطن بتأمين إطلاق سراح مواطن أمريكي مسجون في إيران.

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين إطلاق سراح عماد شرقي المواطن الأمريكي المسجون في إيران".

وتحل يوم الأحد الذكرى الخامسة على اعتقال شرقي في إيران.

وأضاف باتيل، في إفادة بوزارة الخارجية: "هذه السنوات باعدت عماد شرقي عن أحبائه، وأهدرت فرصة الاحتفال بأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات"، وتابع: "واليوم، لا يزال شرقي معتقلا بشكل ظالم في سجن إيفين بتهم زائفة بعد محاكمته غيابيا".

وقال إن "سجن إيران واستغلالها لمواطني الولايات المتحدة لاستخدامهم كوسيلة ضغط سياسية أمر شائن وغير إنساني ومخالف للأعراف الدولية".

وأضاف باتيل: "ليست لدينا أولوية أهم من تأمين الإفراج عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج، ونحن نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران".

يذكر أن شرقي هو واحد من 3 أمريكيين اعتقلوا ظلما في إيران، من بينهم مراد طاهباز وسياماك نمازي.

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