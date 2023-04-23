عمان، الأردن (CNN)-- أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب الأردني، الأحد، لموقع CNN بالعربية، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الحكومة الأردنية رسميًا باحتجاز نائب برلماني، بعد ضبط كمية من الذهب والأسلحة.

وأضاف المصدر، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن الحكومة من جانبها أبلغت مجلس النواب الأردني بما حدث، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

وأشار المصدر إلى أن "عددًا من النواب يقومون بزيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام الجواز الدبلوماسي، وأن الإجراء المتبع عادة بأنه لا يتم تفتيشهم".

وفي السياق، نقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مصدر، الأحد، قوله إن الشرطة الإسرائيلية تحتجز نائبًا أردنيًا بعد ضبط كمية من الذهب والأسلحة معه.

وأفادت القناة أن "حسابات عبرية تناقلت على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن الوزارة "تتابع الأخبار المتداولة عن توقيف نائب أردني لدى إسرائيل"، حسبما أوردت قناة "المملكة".

وقال المجالي لـ"المملكة"، إن الوزارة تتابع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للوقوف على التفاصيل.