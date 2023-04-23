دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، السبت، إن وزارة الخارجية قامت بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد وزير الخارجية بحسب بيان للوزارة "وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد، إلى مدينة جدة السعودية سالمين، وأنه جاري العمل حاليا على تأمين نقلهم إلى الكويت".

وأشاد الوزير الكويتي بـ"جهود سفير الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وكافة أعضاء سفارة الكويت في الخرطوم، مثمنا عملهم المتميز وأدائهم لواجبهم الوطني بكل مهنية واقتدار"، بحسب البيان.

كما عبر عن تقدير الكويت وامتنانها على التسهيلات التي قدمتها السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين الذين كانوا عالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.

وأجرى وزير الخارجية الكويتي، السبت، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، "قدم خلاله أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطنين 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة، مثمناً الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات السعودية لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار"، بحسب بيان نشرته وكالتا الأنباء الكويتية (كونا)، والسعودية (واس).