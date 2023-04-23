تفاعل على فيديو قيس الخزعلي وتصريح "صدام حسين أصله هندي بتحليل DNA"

صورة أرشيفية للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، خلال اجتماع مع ضباط في بغداد في 16 آذار / مارس 2003

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيعية في العراق ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات التي أدلى بها عن أصل الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

جاء ذلك في خطبة عيد الفطر 2023، حيث قال الخزعلي: "نحن شعب أصيل وليس مجتمع لقيط مثل بعض المجتمعات التي صارت الآن دول عظمى، نحن شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الارض منذ آلاف السنين.."

وتابع الخزعلي قائلا: "لم نأت استيرادا كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاؤوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل DNA (الحمض النووي) تبين أنه هو الذي جاء من الهند، لا هذا الشعب أصيل وله جذوره الضاربة في عمق التاريخ.."

ولم يقدم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق أي تفاصيل عن المصادر التي استند عليها في تصريحه هذا.