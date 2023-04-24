السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الاثنين، إن البيانات "المُعلبة" حول انتهاكات حقوق الإنسان والحروب الأهلية تجعل تطبيق القانون الدولي "حبرًا على ورق"، في معرض تعليقه على الاقتتال الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف البرادعي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن هناك حاجة إلى إصلاح نظام الأمن الدولي، مُحذرًا من انعكاسات التنافس الجيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين على الاستجابة للتطورات الجارية في السودان وغيرها من مناطق النزاعات.

وكتب البرادعي أنه "برغم الإجماع والبيانات المعلبة أن انتهاكات حقوق الإنسان والحروب الأهلية لم تعودان شؤون داخلية إذا كانتا تمثلان تهديدًا للأمن والسلم الدوليين أو شكلتا جرائم ضد الإنسانية؛ وبرغم الاتفاقيات والمحاكم الدولية فى هذا الصدد؛ تبقى الحقيقة المؤلمة أنه في ضوء تفاقم التنافس الجيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين وغيرها من القوى الإقليمية؛ ومقاربات تلك الجرائم من منظور المصالح دون أخذ الإنسان في الاعتبار؛ سيستمر تطبيق القانون الدولي على المسؤولين مجرد حبر على ورق".

في وقت سابق دعا البرادعي إلى وقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي دخل أسبوعه الثاني، على أثر الخلاف حول بنود في الاتفاق الإطاري المدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان السبت، إن عدد القتلى في السودان ارتفع إلى 427 قتيلًا و3779 مصابًا منذ انفجار الأوضاع في البلاد.

وأضافت أنه "يمكن إنقاذ العديد من هذه الأرواح، حسب تقديرنا للربع"، في حال أمكن للطواقم الطبية الوصول إلى المدنيين المصابين.