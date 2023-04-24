أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الخارجية الألمانية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخصا تم إجلاءهم من السودان، وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأشارت الوزارة في تغريدة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو من طراز إيرباص A321 هبطت في برلين الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي بعد أن حلقت من السودان إلى الأردن الأحد.

وجاء في تغريدة الوزارة: "تم نقلهم (الرعايا) لأول مرة إلى الأردن من السودان أمس، يتم التخطيط لمزيد من رحلات الإجلاء طالما سمح الوضع الأمني ​​بذلك".

وتستمر عمليات إجلاء الدول لرعاياها من السودان في ظل الاشتباكات التي يشهدها هذا البلد بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.