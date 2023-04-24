إصابة 5 في حادث دهس بالقدس.. ونتنياهو: هجوم إرهابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد مصابي حادثة الدهس في القدس، الاثنين، إلى خمسة أشخاص، أحدهم فاقد للوعي، حسبما قال إيلي رايموند من خدمة طوارىء نجمة داوود الحمراء.

وأضاف رايموند، في بيان أصدرته خدمة الطوارئ: "رأيت الضحايا الخمسة بالقرب من السيارة، وكان أحدهم فاقدًا للوعي مصابًا بجروح متعددة، وكان الضحايا الأربعة الآخرون واعين".

وقالت نجمة داود الحمراء إن الضحية فاقد الوعي كان رجلاً في السبعينيات من عمره.

وأضافت الخدمة أن امرأة تبلغ من العمر نحو 30 عامًا، أصيبت بجروح متوسطة وكدمات في أطرافها، كما أصيب ثلاثة رجال بجروح طفيفة، أحدهم عمره حوالي 50 عامًا، واثنان في العشرينات من العمر.

وقال قائد شرطة القدس العميد رونين عوفاديا، إن حادث الدهس كان هجومًا إرهابيًا.

كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حادث الدهس بأنه "هجوم إرهابي".

كان نتنياهو يتحدث في حفل بمناسبة يوم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا، وهو يوم رسمي لإحياء ذكرى قتلى الحرب في البلاد قبل بدء احتفالات يوم الاستقلال ليلة الثلاثاء.

وقال نتنياهو: "هذا الهجوم الإرهابي، في هذا المكان، في هذا الوقت، يذكرنا بأن أرض إسرائيل ودولة إسرائيل تم الحصول عليها من خلال العديد من المصائب والمحن".

وحسب الشرطة الإسرائيلية، صدم سائق السيارة المارة في شارع أغريباس في وسط القدس، الذي يحده سوق محانيه يهودا الشهير.

وقالت شرطة القدس في بيان، إن سائق السيارة تم "تحييده".

شاهدت هاداس غولد، مراسلة CNN، في مكان الحادث سيارة دفع رباعي زرقاء داكنة مع عدة نوافذ محطمة.