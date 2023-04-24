الجيش السوداني: تعرض البعثة القطرية لإجلاء الرعايا لـ"النهب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القوات المسلحة السودانية نهب البعثة القطرية لإجلاء الرعايا، من جانب قوات الدعم السريع، متهمة إياها أيضا باعتراض البعثة الفرنسية، وفقا لبيان صدر مساء الأحد.

وقالت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "نجحت اليوم عمليات إخلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول بالرغم من محاولات المليشيا المتمرده عرقلة العملية، من خلال إعتراض البعثة القطرية والتي تعرضت للنهب، والبعثة الفرنسية التي تم اعتراض موكبها في الطريق إلى وادي سيدنا مما اضطرها إلى العودة وتأخير موعد إقلاع طائرتها".

وتابع الجيش السوداني بالقول إن عمليات الإجلاء التي نجحت بالتنسيق معها تشمل "البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر إلى بورتسودان ومنها جوا إلى وجهتيها النهائيتين"، وأضافت: "البعثات التي تم إخلاؤها جوا عن طريق وادي سيدنا هي بعثات الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا".

وتابعت القوات المسلحة السودانية بالقول: "وسيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية القطرية للتعليق، ورفضت فرنسا التعليق على تقارير سابقة تفيد بإطلاق النار على مواطن فرنسي خلال عمليات الإجلاء.