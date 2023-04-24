دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خمس دول عربية في المراكز العشرة الأولى من حيث استخدام الشبكات الاجتماعية. تتمتع الإمارات والبحرين وقطر بأعلى مستويات التبني في العالم، وفقًا للنتائج التي نشرتها منصة داتا ريبورتال. وهذا يدل على أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع معدل تبني أعلى بكثير عبر العديد من المنصات مقارنة بالدول الأخرى.

يوجد الآن 4.76 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، أي ما يقل قليلاً عن 60٪ من إجمالي سكان العالم. وتباطأ نمو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، مع إضافة 137 مليون مستخدم جديد هذا العام، أي ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 3٪ فقط.

ويبدو أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكبر المستفيدين من التحول إلى الرقمية في عالم الدعاية الرقمية. فقد أظهرت البيانات أن الإنفاق العالمي على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي قد تضاعف أكثر من الضعف منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إلى 226 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وحسب "داتا ريبورتال" تم تصنيف المنصات حسب المستخدمين النشطين شهريًا، وأن منصة Facebook لا تزال يحتل الصدارة على المستوى العالمي.

وتصدرت الإمارات المركز الأول بعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عدد السكان ليصل حوالي 10 ملايين مستخدم لتصل النسبة لـ 105.5٪. إليكم ترتيب الدول الأعلى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عدد السكان.