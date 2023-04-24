دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، الإعداد لاجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران .

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية تصريحات لأكار قال فيها: "تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران الثلاثاء في موسكو".

وكان قد اجتمع نواب وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو أواخر مارس/آذار الماضي في العاصمة الروسية، موسكو.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار السعي لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا بعد 12 عاما من القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية بسبب اندلاع الأزمة السورية.