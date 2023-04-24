غوتيريش: العنف في السودان ينذر بـ"حرب كارثية" تجتاح المنطقة

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حظيت بمشاهدات مئات الآلاف من الأشخاص.. رحالة مغامر يوثق مشاهد لأعمال عنف في السودان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصريحات شديدة اللهجة في بداية جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، دعا فيها إلى وقف العنف في السودان لأنه يخاطر بحدوث "حرب كارثية" داخل البلاد يمكن أن تجتاح المنطقة وخارجها، بعد مقتل المئات وجرح الآلاف منذ بدء القتال في 15 نيسان/ أبريل.

وقال غوتيريش: "منذ بدء القتال في 15 أبريل/ نيسان، قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف. يجب أن يتوقف العنف".

وأضاف غوتيريش أن العنف "يهدد باندلاع حرب كارثية داخل السودان يمكن أن تجتاح المنطقة بأسرها وما وراءها".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه على اتصال "مستمر" مع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للمطالبة بإنهاء القتال والعودة إلى المحادثات.

وتابع: "أنا على اتصال دائم بأطراف النزاع وقد دعوتهم إلى تهدئة التوترات والعودة إلى طاولة المفاوضات. سنواصل جهودنا مع شركائنا لتأمين وقف دائم للقتال في أقرب وقت ممكن".

كما أدان غوتيريش قصف المدنيين والمستشفيات، ودعا إلى إنهاء القتال في المناطق المكتظة بالسكان.

وقال غوتيريش: "إنني أدين بشدة القصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية. وأدعو الأطراف إلى وقف العمليات القتالية في المناطق المكتظة بالسكان والسماح بعمليات المساعدة الإنسانية دون عوائق. يجب أن يكون المدنيون قادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى، والإخلاء من مناطق القتال".