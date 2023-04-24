أتلانتا، الولايات المتحدة الأميكية (CNN) -- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة "أبلغت المواطنين الأمريكيين عبر القنوات القنصلية عن تنظيم قافلتي (إجلاء)، في عملية ساهمت بتسهيلها تركيا والإمارات العربية المتحدة".

وتأتي الرسالة المرسلة إلى المواطنين الأمريكيين في السودان في الوقت الذي قال فيه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن الحكومة الأمريكية "لا تتوقع تنسيقًا لعمليات إخلاء لمواطنيها في السودان عبر الحكومة الأمريكية في هذا الوقت أو في الأيام المقبلة".

ووصف المتحدث الموقف بأنه "متغير وديناميكي للغاية" وأوضح أنه كان هناك تواصل مع المواطنين الأمريكيين في المنطقة "حول تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى التي يمكنهم اتخاذها".

وأكدت الرسالة للمواطنين الأمريكيين أن سفرهم من السودان سيكون على مسؤوليتهم الخاصة.

وأضاف المتحدث قائلا: "نحن ندرك جيدًا أنه سيتعين على مواطني الولايات المتحدة اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بسلامتهم وأمنهم، سنواصل مراقبة الموقف وتقديم تنبيهات أمنية محدثة لضمان بقاء المواطنين الأمريكيين على دراية واتخاذ قرارات بناء على معلومات دقيقة فيما يتعلق بسلامتهم وأمنهم".