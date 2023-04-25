"أمن وأمان وحنان".. مجندة سعودية "تخطف القلوب" بصورة نوم طفل أُجلي من السودان بين يديها

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
"أمن وأمان وحنان".. مجندة سعودية "تخطف القلوب" بصورة نوم طفل أُجلي من السودان بين يديها
Credit: AMER HILABI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان ضمن عمليات الإخلاء على موقع تويتر حاصدا تفاعلا واسعا الثلاثاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان".

وتداول عدد من المغريدن صورة احتضان منسوبة وزارة الدفاع السعودية للطفل وأعربوا عن تأثرهم باللقطة.

وقالت إحدى المغردات: "خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية إحدى منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث".

وفيما يلي أبرز التعليقات:

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.