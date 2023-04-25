دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان ضمن عمليات الإخلاء على موقع تويتر حاصدا تفاعلا واسعا الثلاثاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان".

وتداول عدد من المغريدن صورة احتضان منسوبة وزارة الدفاع السعودية للطفل وأعربوا عن تأثرهم باللقطة.

وقالت إحدى المغردات: "خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية إحدى منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث".

وفيما يلي أبرز التعليقات: