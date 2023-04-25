دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّ رجل الأعمال المصري، نجيب سايورس، على اتهامه بأنه على علاقة اقتصادية بقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، معتبرا هذه الاتهامات "أي كلام".

ونشر حساب يحمل اسم "سيساوية وعاشقة لبلدي Nagwa Hussien" تغريدة جاء فيها: "كشف النقاب أن نجيب ساويرس له علاقة خاصة مع حميدتي قائد قوات الانتشار السريع بالسودان وان هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين ساويرس وقوات الانتشار السريع، بالإضافة الى علاقاته برئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد".

وأعاد أحد متابعي ساويرس نشر التغريدة، وسأل رجل الأعمال المصري عن حقيقتها قائلا: "ممكن توضيح يا بشمهندس".

ورد عليه ساويرس بالقول: "بص على البروفايل بتاعها وانت تفهم... أي كلام"، حسب قوله.