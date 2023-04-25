دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون ووسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لمواطن يحتفل بطريقة عفوية بإجلائه من السودان وعودته إلى وطنه، الإثنين.

ويظهر في المقطع المواطن السعودي حاملا جوازه وعلم بلاده ومحتفلا بعودته خلال إحدى عمليات الإجلاء إلى وطنه.

ويقول السعودي الظاهر في المقطع: "أقوى جواز في العالم... الذي يحمل هذا الجواز لا يجب أن يخاف على نفسه أبدا"، حسب تعبيره.

وكانت السعودية قد أجرت علميات إجلاء لرعاياها وعدد من رعايا الدول الأخرى بغد اندلاع اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش النظامي بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.