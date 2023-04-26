دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، نقل مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب "تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، إنه "على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم ٢٦ أبريل الجاري نقل اعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم".

وأضاف المتحدث أن البعثة الدبلوماسية المصرية أعادت "تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف".

وأشار المتحدث إلى أن "أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين"، لافتا إلى استمرار عمل "بعثتانا القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان".