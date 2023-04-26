دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مقطع فيديو متداول لأحد رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم إلى السعودية، وهو يبكي بحرقة لدى استقباله من قبل ضابطين سعوديين بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة.

وظهر الرجل وهو يبكي بحرقة بعد أن قبل كتف أحد الضباط وعانقه ثم عانق الآخر وأجهش بالبكاء، وظهر حاملا علم المملكة في هذه الأثناء.

واستقبل الضابطان الرجل بعباراة "الحمدلله على السلامة"، ثم قال أحدهم له حين تنبه لبكائه: "(هذه) بلدك.. ديرتك... الحمدلله على السلامة".

وقال ضابط آخر للرجل: "أبدًا لا تزعل... أنت وصلت إلى أرض الوطن... وهذا وطنك... أمن وأمن الله يحييك"، حسب قوله.