محمد بن راشد يعلن بدء الإمارات العمل على مستكشف جديد للقمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ‫أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، بدء بلاده العمل على مستكشف جديد للقمر، بعد عدم نجاح مركبة فضائية يابانية - حاملة "المستكشف راشد 1" – في الهبوط على سطح القمر.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر، ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "اليوم المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر".

ومضى قائلا: "من اليوم سيبدأ العمل على راشد 2.. مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول للقمر"، وتابع: "نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971… ولن تتوقف ولن تلتفت ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها.. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله".