تقارير إيرانية: مقتل رجل الدين عباس سليماني بهجوم إطلاق نار

(CNN)-- أفادت وسائل إعلام موالية للدولة الإيرانية أن عضو مجلس الخبراء الإيراني، عباس علي سليماني، قُتل في هجوم إطلاق نار في مدينة بابلسر بشمال إيران أدى أيضا لإصابة 3 أشخاص.

وقالت وكالة مهر للأنباء إن المهاجم اعتقل، في الوقت الذي وصفت فيه بعض وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة إطلاق النار بأنه "اغتيال"، وأن الحادث وقع في أحد البنوك في بابلسر.

ويشار إلى أن عباس سليماني جزء من المجلس الذي يلعب دورًا في اختيار المرشد الأعلى القادم بعد وفاة علي خامنئي، كما كان ممثلاً سابقًا للمرشد الأعلى في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي المنطقة التي شهدت احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة.