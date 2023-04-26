السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر مخبأة في شحنة رمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأضاف: "تم القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص : مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع بقوله: "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت، العام الماضي، عن أكبر عملية ضبط لمخدرات غير مشروعة في تاريخ البلاد بعد إخفاء ما يقرب من 47 مليون حبة الإمفيتامين في شحنة دقيق ومصادرتها في مستودع بالعاصمة الرياض، وتم اعتراض ملايين أخرى من الحبوب منذ ذلك الحين.