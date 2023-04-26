دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الأربعاء، على اتهامه بأنه يُحابي قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بسبب استفادته من الذهب الموجود في دارفور، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن موقفه مبني على رغبته برؤية حكم ديمقراطي في السودان.

وكان قد كتب أحد المغردين عن ساويرس: "أهو دا واحد استفاد من حميدتي بسبب مناجم الدهب الموجودة بدارفور ... يعني خايف علي مصالحه هو ومش خايف علي مصلحة دولة عربية اخري أو عالاقل مصلحة بلده"، حسب تعبيره.

وجاء الرد من رجل الأعمال المصري على هذه التغريدة بالقول: "يا عم سيبكم من موضوع الذهب ده.. الحكاية مش كده… صدق او لا تصدق نفسنا نشوف حكم ديموقراطى مدنى فى بلدنا السودان… هل ده مطلب صعب؟".

وسأل مغرد آخر ساويرس عما إذا كانت لديه الأمنية نفسها بشأن بلده، مصر بالقول: "ومش نفسك في مصر؟"، ليجيب ساويرس قائلا: "طبعا نفسي..."، حسب قوله.

يذكر أن ساويرس أعلن مرارا ميله لتأييد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، لافتا إلى أن الأخير يريد أن ينتقل بالسودان من الحكم العسكري إلى الحكم المدني وهو ما يحاول رئيس مجلس السيادة تعطيله، وفقا لساويرس.