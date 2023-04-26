دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، كبير مفاوضي ما تُسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للحوثيين في اليمن، محمد عبدالسلام، في العاصمة العُمانية، مسقط، وناقش معه تأثير الاتفاق بين السعودية وطهران على الساحة اليمنية، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء.

وقالت الخارجية الإيرانية عبر صفحتها الرسمية على تويتر: " قيم وزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبداللهيان، خلال لقاء كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط، بشكل إيجابي الانفراجات في مجال القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى".

ورحب عبداللهيان بـ"أي مبادرة أو خطة أو إجراء يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإرساء وقف إطلاق نار شامل وتفاهم بين التيارات السياسية اليمنية"، على حد وصفه.

من جانبه، أعرب عبدالسلام عن تقديره لـ"الدعم الإنساني" الذي قال إن إيران تقدمه لليمن، واستعرض مع عبداللهيان آخر تطورات "المفاوضات مع السعودية في صنعاء" على كافة الأصعدة، وفقا للخارجية الإيرانية.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن عبدالسلام " قيّم بشكل إيجابي تأثير الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على الأوضاع في المنطقة"، لافتة إلى أن عبدالسلام تعهد بالاستمرار في " المقاومة والمفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق جميع اليمنيين"، على حد تعبيره.

وعلق كبير مفاوضي الحوثيين والناطق باسم الجماعة، على لقائه بوزير الخارجية الإيراني عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر قائلا: " في زيارته مسقط التقينا وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ناقشنا خلال اللقاء آخر المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي وجهود سلطنة عمان لإنجاح مساعي السلام في اليمن، وتطورات الشأن الفلسطيني مثمنين مواقف إيران الداعمة للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".