دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو للحظة إطلاق النار على عضو مجلس الخبراء الإيراني، عباس علي سليماني، والذي أعلنت الوكالة عن مقتله في تقرير سابق.

مقطع الفيديو جاء في تغريدة نشرتها الوكالة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بتعليق قالت فيه: "مشاهد توثق لحظة مقتل عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس علي سليماني".

وكانت وكالة مهر للأنباء قد قالت في تقرير سابق إن المهاجم اعتقل، في الوقت الذي وصفت فيه بعض وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة إطلاق النار بأنه "اغتيال"، وأن الحادث وقع في أحد البنوك في بابلسر.

ويشار إلى أن عباس سليماني جزء من المجلس الذي يلعب دورًا في اختيار المرشد الأعلى القادم بعد وفاة علي خامنئي، كما كان ممثلاً سابقًا للمرشد الأعلى في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي المنطقة التي شهدت احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة.