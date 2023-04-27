دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى زعيم تيار المردة والاسم المطروح من جانب فريق سياسي في لبنان لمنصب رئيس الجمهورية، سليمان فرنجية، أنه يملك ما لا يملكه الآخرون وهو "ثقة حزب الله" والرئيس السوري بشار الأسد، ما أثار جدلا واسعا على تويتر.

وكتب فرنجية عبر صفحته على تويتر الأربعاء: "أنا أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد".

وأضاف فرنجية قائلا: "أنا أستطيع أن أنجز معهم ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون"، في إشارة إلى حزب الله والأسد.

ويُعتبر زعيم تيار المردة الاسم المطروح من جانب فريق حزب الله وحلفائه في لبنان في حين يعارض الفريق الآخر الممثل بالقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، تنصيبه رئيسا للبنان.

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تغريدة فرنجية قائلا: "بالتالى ولاؤًك لهم و ليس للبنان"، على حد قوله.

من جانبه، قال النائب اللبناني ياسين ياسين تعليقا على تغريدة زعيم تيار المردة: "هذه الثقة كافية لعدم ثقتنا بك. وأول السقطات الأخلاقية هو إدخاله من الباب العريض! بعد أن سقط بشار الأسد إنسانيا وأخلاقيا وسقطت سلطته على معظم الأراضي السورية"، حسب تعبيره.

واختلفت وجهات نظر الكثير من المغردين والإعلاميين اللبنانيين تجاه هذه التغريدة إذ رأى البعض أنه يقصد بها قدرته على حل القضايا الشائكة في لبنان في حين اعتبرها آخرون أنها إعلان ولاء لحزب الله والأسد.