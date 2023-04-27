(CNN)-- حذر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من قوات فاغنر الروسية من "زعزعة" استقرار الحدود السودانية، وذلك بعد تحقيق CNN في تورط فاغنر في أعمال العنف بين الفصيلين المتحاربين في السودان.

جاء ذلك في مكالمة مع حفتر أجرتها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، مؤكدا على "الحاجة الملحة لمنع الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك مجموعة فاغنر المدعومة من قبل الكرملين من زعزعة الاستقرار في ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان"، وفقًا لتغريدة من وزارة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف تحقيق أجرته شبكة CNN عن قيام فاغنر بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ لمساعدتها في قتالها ضد جيش البلاد، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها CNN ومجموعة "All Eyes on Wagner" مفتوحة المصدر، طائرة نقل روسية تتنقل بين مجالين جويين رئيسيين في حدود ليبيا تابعة لحفتر وتستخدمها مجموعة فاغنر الروسية.

من جهته وصف يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقرير شبكة CNN، وتزويد "فاغنر" لقوات "الدعم السريع" في السودان بالصواريخ بأنها "محاولة استفزاز"، نافيا تورط المجموعة في النزاع الذي بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.