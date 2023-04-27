أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل افتتاح محطة "أق قويو" للطاقة النووية، حسبما ذكرت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية الخميس.

وقالت الرئاسة التركية: "بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأردفت الرئاسة في بيانها: "من جهته أعرب الرئيس أردوغان، عن شكره لنظيره الروسي بوتين على مساهماته في بناء محطة آق قويو للطاقة النووية، والتي سيتم تزويدها اليوم بالوقود النووي لأول مرة".

وأضافت الرئاسة: "كما بحثا المستجدات على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية والخطوات المتعلقة باتفاقية شحن الحبوب، وشدد الرئيس أردوغان على إمكانية العمل على مبادرات جديدة من خلال مجموعة العمل المقترح تشكيلها".

وختمت الرئاسة بيانها بالقول: "خلال الاتصال الذي تم خلاله بحث التطورات في سوريا أيضًا، تمنى الرئيس الروسي بوتين السلامة للرئيس أردوغان على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به".