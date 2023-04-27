دبي، الإمارات العربية التحدة (CNN) – أعلن الجيش السوداني موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لجهود السعودية وأمريكا لتهدئة الأوضاع في السودان، وفقا لبيان نشرته القوات المسلحة السودانية الخميس.

وقال الجيش السوداني في بيانه: " بناءا على المساعي التي يبذلها الجانبين السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة ٧٢ ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".

وتابعت القوات المسلحة السودانية بالقول: " تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية ، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر".

يذكر أن الهدنة الحالية بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى تنتهي الخميس، بعد أن اتفق الجانبان عليها ليل الإثنين.