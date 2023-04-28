أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إن التقارير استمرت حول وقوع اشتباكات في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم وبحري وأم درمان وبلدات في دارفور.

وأكدت الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية أجبرت السودانيين على ترك منازلهم وتعرضوا للنهب والابتزاز ونقص الغذاء والماء ووقود الكهرباء ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمال.

وأضافت شمدساني: "إنه لأمر مقلق للغاية أن السجناء قد أُطلق سراحهم أو فروا من عدد من السجون".

وقالت الأمم المتحدة إن 15 مليون شخص في السودان كانوا بحاجة بالفعل إلى مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال.

وذكرت مسؤولة الاتصالات الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا: "في ظل هذه الأزمة، نخشى أن يغرق ملايين آخرون في الجوع"، وأضافت قائلة إن المستودعات نُهبت و16 سيارة سُرقت.